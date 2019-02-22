Динамо – Олімпіакос: матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників

Ліга Європи — 00:03 6876
-
Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи – як це було
-
Динамо переграло Олімпіакос і заслужено пройшло в 1/8 Ліги Європи – Соль і Бойко стали героями зустрічіЛіга Європи — 21 лют 2368
-
Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперниківЛіга Європи — 21 лют 3047
-
Айнтрахт – Шахтар: закономірний виліт "гірників" з долею невезіння, топ-атака німців та неприємна тенденція донеччанЛіга Європи — 21 лют 5505
-
Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 21 лют 16398