Динамо – Олімпіакос: матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників

У столичного клубу була потужна підтримка на НСК Олімпійський під час матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Динамо у Києві мінімально перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи. Єдиний гол у зустрічі забив новачок киян Фран Соль, який забив за "біло-синіх" дебютний гол.

Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи – як це було

Поєдинок відвідало 48 тисяч 902 вболівальника. До слова, після гри капітан Віктор Циганков подякував вболівальникам, які завітали на стадіон, та зазначив, що він вперше грав за такої кількості глядачів на домашньому матчі Динамо.

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