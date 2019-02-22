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Динамо – Олімпіакос: матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників

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Динамо – Олімпіакос: матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників
Матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників / фото: Футбол 24

У столичного клубу була потужна підтримка на НСК Олімпійський під час матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Динамо у Києві мінімально перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи. Єдиний гол у зустрічі забив новачок киян Фран Соль, який забив за "біло-синіх" дебютний гол.

Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи – як це було

Поєдинок відвідало 48 тисяч 902 вболівальника. До слова, після гри капітан Віктор Циганков подякував вболівальникам, які завітали на стадіон, та зазначив, що він вперше грав за такої кількості глядачів на домашньому матчі Динамо.

Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперників

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо Ліга Європи футбольні фанати
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