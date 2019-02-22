toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Суркіс: Цікаво перевірити свої сили на фоні Челсі

15:55 867 Читать на русском
Суркіс: Цікаво перевірити свої сили на фоні Челсі
Ігор Суркіс / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я відреагував на жеребкування абсолютно спокійно. Нам попався дуже іменитий суперник, буде цікаво подивитися, на якому рівні ми знаходимося. Ми завжди прагнемо грати у Лізі чемпіонів, а Челсі – якраз суперник такого рівня. Наша команда теж прогресує. Не бачу нічого страшного у такому жеребі.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

Дуже важливо у цьому протистоянні зберегти інтригу до матчу-відповіді у Києві. Тоді, думаю, у нас будуть шанси пройти Челсі. Вірю у хлопців, думаю, команда теж з оптимізмом сприйняла це жеребкування. Повторюся, цікаво перевірити свої сили на фоні такого суперника", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря

Ліга Європи1/8 фіналу

Челсі - Динамо: Четвер 07 березня 2019

Челсі
до матчу
13
дн
:
5
год
:
2
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Челсі - Динамо Челсі Челсі Ігор Суркіс Динамо - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
32
хв
Мілан
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук