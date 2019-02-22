Суркіс: Цікаво перевірити свої сили на фоні Челсі

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я відреагував на жеребкування абсолютно спокійно. Нам попався дуже іменитий суперник, буде цікаво подивитися, на якому рівні ми знаходимося. Ми завжди прагнемо грати у Лізі чемпіонів, а Челсі – якраз суперник такого рівня. Наша команда теж прогресує. Не бачу нічого страшного у такому жеребі.

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Дуже важливо у цьому протистоянні зберегти інтригу до матчу-відповіді у Києві. Тоді, думаю, у нас будуть шанси пройти Челсі. Вірю у хлопців, думаю, команда теж з оптимізмом сприйняла це жеребкування. Повторюся, цікаво перевірити свої сили на фоні такого суперника", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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