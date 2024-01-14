"Мені й зараз пропонують зробити український паспорт. Коли люди читають інтерв’ю, зі мною спілкуються. І коли тільки ми, білоруси, знаємо, які проблеми можуть бути з білоруським паспортом у Європі. Коли ти не можеш легалізуватись. Коли ти ніхто, так виходить?

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Вперше запропонували, напевно, 2000 року, може, 2001-го. Не пам'ятаю. Белькевич почав цим займатися, чомусь він хотів поміняти паспорт. Почав цю процедуру, він мені також запропонував цей варіант. Але я казав йому, що не бачу сенсу. Я відмовився, а Валік поміняв паспорт. Він уже бачив, мабуть, тоді, що перспектив у Білорусі немає.

Чому не змінив? Я білорус. Народився у Білорусі. Я не соромлюся свого паспорта. Чому повинен його соромитися?" – сказав Хацкевич в ефірі Youtube-каналу Жизнь-малина.

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