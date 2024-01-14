"Мне и сейчас предлагают сделать украинский паспорт. Когда люди читают интервью, со мной общаются. И когда только мы, белорусы, знаем, какие проблемы могут быть с белорусским паспортом в Европе. Когда ты не можешь легализоваться. Когда ты никто, да выходит?

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Впервые предложили, наверное, в 2000 году, может, в 2001-м. Не помню. Белькевич начал этим заниматься, почему-то он хотел поменять паспорт. Начав эту процедуру, он мне тоже предложил этот вариант. Но я говорил ему, что не вижу смысла. Я отказался, а Валик поменял паспорт. Он уже видел тогда, что перспектив у Беларуси нет.

Почему не поменял? Я белорус. Родился в Беларуси. Я не стыжусь своего паспорта. Почему должен его стыдиться?" – сказал Хацкевич в эфире Youtube-канала Жизнь-малина.

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