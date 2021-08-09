"У нього була досить складна ситуація у ЦСКА. Гравця купили за 1,5 млн і на нього розраховували. Але заява Шкуріна про те, що він не підтримує режим Лукашенка, і що він ніколи не буде виступати в складі збірної Білорусі, поки Лукашенко буде президентом, привела до бурхливої ​​реакції у наших східних сусідів.

Динамо може викупити Шкуріна за скромну суму, але доведеться ділитися із ЦСКА

Білоруська влада вимагала депортувати футболіста з Росії, щоб розібратися з ним вдома. Тому для Шкуріна переїзд до Києва – це вихід із ситуації. Думаю, що у нього буде мотивація проявити себе в Динамо. Така позиція молодого хлопця заслуговує на повагу. ЦСКА вдалося відбитися від його депортації і віддати його в оренду, щоб футболіст спокійно розвивався", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Динамо орендувало Шкуріна у московського ЦСКА на рік з правом подальшого викупу.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю