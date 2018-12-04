Хацкевич: Через погоду гравці задихались у матчі з Чорноморцем

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди у 17 турі УПЛ над Чорноморцем (2:0).

"Важко розпочали, м’яч повільно "ходив" по полю, також був дуже повільний перехід від оборони до атаки. Зрозуміло, що футболісти Чорноморця відходили за лінію м’яча і майже всією командою перебували на своїй половині поля. Ми робили нібито все правильно, але дуже повільно.

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Через погоду гравці задихалися, у перерві казали, що важко. Але потрібно було проявляти характер та грати через не можу. Після того, як у другому таймі з’явився на полі Бєсєдін, Вербич зміг повернутися на свою позицію на фланзі й нам почало більше вдаватися в атаці. Загалом, другий тайм був більш правильним у плані того, що ми хотіли бачити на полі.

Динамо – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Бєсєдін? Артем вийшов зарядженим, але при цьому він давно не грав. Той фол, який він зробив та заробив попередження, був необов’язковим, але це свідчить про те, як "зголоднів" за футболом. Він хотів і в обороні допомогти, і в атаці проявити себе", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.