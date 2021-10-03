"У Динамо я попрацював зовсім недовго. Ігор Суркіс – прекрасна людина, він надав мені серйозну посаду в клубі. Але, трохи попрацювавши, я відразу зрозумів, що у Олександра Хацкевича, який тоді був головним тренером Динамо, трохи інший напрямок і бачення. Він бачив все по-одному, а я інакше.

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Хацкевич не ставив бразильців, бо їх привезли в обхід його агента? У мене чудові стосунки з Хацкевичем. Розмов на цю тему було багато. З Че Че, наскільки я розумію, у нього просто не склалися стосунки. Це складний хлопець.

Сідклею не пощастило, тому що виріс Миколенко. За Че-Че вони якісь гроші отримали, Сідклей зараз поїхав в ПАОК. Тож збитків я Динамо не завдав. Може, приніс мало користі, але у мене просто було трохи інше бачення. Я хотів додати креативу в дисциплінований динамівський футбол", – розповів Красніков у інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, Че Че, Сідклей та Буено опинились у Динамо завдяки Краснікову, який прийшов до київського клубу в 2018 році. Вже через 2 роки Євген покинув свою посаду та перебрався в оновлений Металіст.

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