У неділю, 13 листопада, завершився 15 тур французької Ліги 1. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 15 тур

Брест – Труа – 2:1

Голи: дель Кастільйо, 55 (пен), Муньє, 77 (пен) – Шардонне, 60 (авт)

Вилучення: Бальде, 80 (Труа)

Лілль – Анже – 1:0

Гол: Джало, 36

Вилучення: Балеба, 74 (Лілль)

Монпельє – Реймс – 1:1

Голи: Делайє, 90+1 – Мунеці, 87

Нант – Аяччо – 2:2

Голи: Бла, 70, Сімон, 89 – Белайлі, 57 (пен), Амума, 66

Страсбур – Лор'ян – 1:1

Голи: Діалло, 87 – Моффі, 5

Монако – Марсель – 2:3

Голи: Бен-Єддер, 45 (пен), Фолланд, 73 – Санчес, 35, Верету, 84, Колашинац, 90+8

У центральному поєдинку дня зустрічалися Монако і Марсель, які розташувалися одразу за топ-3. Рахунок на 35-й хвилині відкрили гості. Алексіс Санчес класно виконав штрафний удар. Монегаски відігралися перед перервою завдяки реалізованому пенальті. Результативний удар в активі Бен-Єддера, який виконав "панєнку".

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У другому таймі травмувався Амін Харіт, який потрапив до заявки збірної Марокко на ЧС-2022. Хавбек був замінений, а все виглядало дуже неприємно. Підозра на серйозну травму коліна і тривалу відсутність. Про Мундіаль можна забути.

Згодом Монако вийшов уперед – відзначився Кевін Фолланд, який опинився перед Пау Лопесом і переграв кіпера Марселя. Провансальці відігралися завдяки точному удару Верету, якому асистував Пайє (ветеран вийшов замість травмованого Харіта).

Марсель вирвав перемогу на 90+8 хвилині. Пайє виконав штрафний, а подачу замкнув Колашинац. Команда Тудора вигризла три очки!

В інших матчах неділі Лілль Паулу Фонсеки та Ісмаїлі мінімально впорався з Анже, а Брест теж із різницею в один гол обіграв Труа завдяки двом пенальті. Ще три поєдинки (Страсбур – Лор'ян, Монпельє – Реймс і Нант – Аяччо) завершилися внічию.

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