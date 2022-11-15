Півзахисник Мілана Браїм Діас, права на якого належать Реалу, мав шанс поїхати на чемпіонат світу в Катар.

Збірна Марокко екстрено шукає гравця, який замінить Аміна Аріта. Один із лідерів африканців порвав хрестоподібні зв'язки і ризикує більше не вийти на поле у нинішньому сезоні.

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Саме через це федерація знову звернулася до Браїма Діаса, як це вже було перед ЧС-2018, повідомляє Marca. Півзахисник на молодіжному рівні грав за Іспанію та навіть має один поєдинок за першу збірну – спаринг проти Литви, в якому відзначився голом.

Браїм поки не зачиняє двері для Марокко, але його ціллю залишається пробитися у збірну Іспанії. Він хоче стати частиною команди, яка боротиметься за вихід на Євро-2024 і ЧС-2026.