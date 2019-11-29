Харатін: Виступати за збірну України – моя мрія

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів про можливий виклик до національної збірної України.

"Зі мною ніхто не зв'язувався. Наше завдання: працювати, доводити, грати. Виступати за збірну України – мрія дитинства. Більшою мірою, все залежить від мене, але рішення, звичайно, приймати тренерському штабу", – поділився Харатін в коментарі Football.ua.

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Нагадаємо, Ференцварош розписав результативну нічию в матчі з Еспаньолом (2:2) і посідає третє місце в групі H, маючи 6 очок в активі. Наступний матч угорці проведуть проти прямого конкурента за вихід в плей-офф Лудогорця, у якого 7 пунктів.

До слова, Харатін провів 23 матчі в поточному сезоні у складі Ференцвароша, відзначившись голом та двома асистами.

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