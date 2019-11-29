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Харатін: Виступати за збірну України – моя мрія

19:22 526 Читать на русском
Харатін: Виступати за збірну України – моя мрія
Ігор Харатін / фото: ФК Ференцварош

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів про можливий виклик до національної збірної України.

23’ Давід Шигер
90’ Міхал Шкварка
90+4’ Ельдар Чівіч
 
Оскар Мелендо 31’
Серхі Дардер 90+6’
23’ Давід Шигер
31’ Оскар Мелендо
90’ Міхал Шкварка
90+4’ Ельдар Чівіч
90+6’ Серхі Дардер

"Зі мною ніхто не зв'язувався. Наше завдання: працювати, доводити, грати. Виступати за збірну України – мрія дитинства. Більшою мірою, все залежить від мене, але рішення, звичайно, приймати тренерському штабу", – поділився Харатін в коментарі Football.ua.

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Нагадаємо, Ференцварош розписав результативну нічию в матчі з Еспаньолом (2:2) і посідає третє місце в групі H, маючи 6 очок в активі. Наступний матч угорці проведуть проти прямого конкурента за вихід в плей-офф Лудогорця, у якого 7 пунктів.

До слова, Харатін провів 23 матчі в поточному сезоні у складі Ференцвароша, відзначившись голом та двома асистами.

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Ігор Харатін Ігор Харатін Українці за кордоном Ференцварош - Еспаньйол Світ Ференцварош Ференцварош Україна Україна
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