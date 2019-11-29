Ребров похвалив гравців Ференцвароша після матчу з Еспаньйолом

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров високо оцінив гру своїх підопічних у матчі 5-го туру Ліги Європи проти Еспаньйола (2:2).

"Я пишаюся своєю командою. Ми на рівних грали з представником іспанського чемпіонату. Ми створили багато гольових моментів і заслуговували перемогти. Але футбол непередбачуваний, саме за це його люблять. Мої хлопці зробили все для перемоги, для того, щоб принести радість уболівальникам. Я думаю гра їм сподобалася, ми показали хороший футбол.

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Упевнений, що за нас вболівала вся Угорщина. Ми постараємося здобути перемогу в матчі останнього туру над Лудогорцем. Ми вже добре знаємо цю команду. Постараємося зробити все від нас залежне, щоб поліпшити той історичний результат для угорського футболу, якого ми досягли", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Зазначимо, що після 5 турів команда з Будапешта має у своєму активі 6 очок і посідає третє місце у групі Н. В останньому турі Ференцварош на виїзді зіграє проти свого конкурента за вихід у плей-офф – болгарського Лудогорця. Для виходу з групи підопічним Реброва треба обов'язково перемагати.

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