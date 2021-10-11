Півзахисник збірної України Ігор Харатін поділився очікуваннями від поєдинку 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

"Дуже приємно перебувати у Львові. Мій тато зі Львова, тому квитки дам своїй родині. З нетерпіння чекаємо завтрашнього матчу з дуже хорошою атмосферою.

Яремчук – про дуель з Боснією і Герцеговиною: Найголовніше – здобути три очки

Головне – результат, треба вигравати у цих матчах. Клубний тренер бажав більше ігрового досвіду, бо матчі за збірну – це матчі іншого рівня. Ми розуміємо, наскільки вони важливі, тому готуємося на 100 %", – розповів хавбек на передматчевій прес-конференції.

До слова, матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

Перехід від системи Шевченка до Петракова завершений: секретна зброя Ярмоленка і тривога перед Боснією