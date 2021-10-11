"Дуже щасливий приїхати до Львова. Давно не був тут, найкращі відчуття. Останній матч тут за збірну був історичним для нас, я забив дебютний м'яч. Звичайно, багато прохань про білети. Ажіотаж відчувається. Велика відповідальність перед вболівальниками. Так, як вболівають у Львові, повірте мені – ніде так не вболівають.

Фінляндія – Україна: Яремчук обрав свого гравця матчу відбору ЧС-2022

Я вважаю, що атмосфера в команді дуже хороша. Ми взяли важливі три очки у Фінляндії. З хорошим настроєм приїхали сюди. Але ми дуже серйозно ставимося до наступного матчу. Кожен футболіст зосереджений на теорії, на тому, що нам говорить тренерський штаб. Потрібно виходити та виконувати все, що нас просять.

Я зовсім не думаю про особисті нагороди. Найголовніше – здобути завтра три очки. Якщо найкращим гравцем стане Ярмоленко, чи хтось інший, мені не важливо.

Згадати найемоційнішу промову Петракова? Я думаю, що це повинно залишатися в роздягальні, щоб дух зберігався там. Не потрібно виносити таке на пресу. Всі знають Олександра Васильовича, як великого мотиватора. Я це відчув, бо давно з ним працюю. Повірте, так добре, як я, його ніхто не знає в плані мотивації. Ми його поважаємо і відчуваємо страх, коли він злий.

Я думаю, що Циганков пробивав у тому епізоді у Фінляндії. Але нападник має бути готовий до будь-якого відскоку у штрафному майданчику. М'яч відскочив до мене, потрібно було забивати. Але до цього була хороша комбінація з пасом Ярмоленка. Досить непоганий гол вийшов. І важливий", – сказав Яремчук на передматчевій прес-конференції.

Фінляндія – Україна: перший тріумф у відборі до ЧС-2022, Петраков дарує емоції та перевіряє нерви, Ярмоленко – маестро