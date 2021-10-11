Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин поделился ожиданиями от поединка 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

"Очень приятно находиться во Львове. Мой папа со Львова, поэтому билеты дам своей семье. С нетерпением ждем завтрашнего матча с очень хорошей атмосферой.

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Главное – результат, надо выигрывать в этих матчах. Клубный тренер желал больше игрового опыта, поскольку матчи за сборную – это матчи другого уровня. Мы понимаем, насколько они важны, поэтому готовимся на 100 %", – рассказал хавбек на предматчевой пресс-конференции.

К слову, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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