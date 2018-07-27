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Хамес розповів, де гратиме в новому сезоні

07:30 1 Читать на русском
Хамес розповів, де гратиме в новому сезоні
Хамес Родрігес / офіційний сайт Бундесліги

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Хамес Родрігес, права на якого належать мадридському Реалу, поклав край спекуляціям щодо можливого повернення на Сантьяго Бернабеу.

"Я – гравець Баварії. Дуже щасливий тут і прив'язаний до команди та людей. Покидати Реал було дуже важко. Моєю мрією завжди було грати в мадридському клубі. Намагаюся дивитися всі матчі "вершкових", – розповів Хамес у коментарі Marca.

Отже, колумбійський хавбек може повернутися до Іспанії через рік – по завершенню терміну 2-річної оренди. Мюнхенці також мають можливість викупити Хамеса Родрігеса за 42 млн євро. Раніше про те, що Хамес залишиться в Баварії повідомив президент "ротен" Карл-Хайнц Румменігге.

У сезоні 2017/18 колумбієць зіграв за Баварію 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

Малком офіційно презентований у статусі гравця Барселони, клаусула – 180 млн євро

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