Хамес рассказал, где будет играть в новом сезоне

Атакующий полузащитник мюнхенской Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, положил конец спекуляциям относительно возможного возвращения на Сантьяго Бернабеу.

"Я – игрок Баварии. Очень счастлив здесь и привязан к команде и людям. Покидать Реал было очень трудно. Моей мечтой всегда было играть в мадридском клубе. Стараюсь смотреть все матчи "сливочных", – рассказал Хамес в комментарии Marca.

Итак, колумбийский полузащитник может вернуться в Испанию через год – по завершению срока 2-летней аренды. Мюнхенцы также имеют возможность выкупить Хамеса Родригеса за 42 млн евро. Ранее о том, что Хамес останется в Баварии сообщил президент "ротен" Карл-Хайнц Румменигге.

В сезоне 2017/18 колумбиец сыграл за Баварию 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Малком официально представлен в качестве игрока Барселоны, клаусула – 180 млн евро