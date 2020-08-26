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Хамес Родрігес близький до переходу в Евертон – Реал втратить велику суму

17:23 - Читать на русском
Хамес Родрігес близький до переходу в Евертон – Реал втратить велику суму
Хамес Родрігес / Getty Images

Атакувальний хавбек Реала Хамес Родрігес може возз'єднатися з Карло Анчелотті.

Колумбієць найближчим часом повинен приєднатися до Евертона, стверджує Goal. Реал отримає за Хамеса 35 млн євро, хоча 6 років тому заплатив Монако за гравця 75 млн євро.

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Ключовим аргументом вибору Родрігеса став Карло Анчелотті. Саме італієць запрошував хавбека в Реал і зміг розкрити його найкращі здібності. Аген Хамеса раніше підтверджував бажання клієнта спробувати свої сили в Англії, і, вочевидь, це буде Гудісон Парк.

Додамо, що Родрігес у сезоні 2019/20 провів лише 14 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами.

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Теги
Трансфери Англія Іспанія Хамес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Карло Карло Анчелотті Трансфери Реал Мадрид Евертон
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