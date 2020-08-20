Бейл прагне повернутись у Тоттенхем

Гарет Бейл більше не хоче залишатись у таборі Реала та має намір продовжити кар'єру у Тоттенхемі, повідомляє Football London.

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Боси "шпор" також не проти повернути валлійця, який виступав за лондонців у 2007-2013 роках. Основною причиною можливого зриву переходу джерело називає суму, яку мадридці вимагають за хавбека. За даними порталу transfermarkt Гарет оцінюється у 28 млн євро.

Нагадаємо, через свої витівки півзахисник неодноразово мав проблеми з наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом. У минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 16 матчів.

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