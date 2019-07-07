Хамес визначився, де продовжить кар'єру

Півзахисник Реала Хамес Родрігес визначився, у який клуб прагне перейти.

Хамес Родрігес прагне перейти у мадридський Атлетіко, повідомляє AS. У нього є пропозиція від Наполі, але переговори призупинені.

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"Матрацники" спершу хочуть отримати гроші від Барселони за нападника Антуана Грізманна, і лише після цього закрити трансфер колумбійця.

Попередні 2 сезони Хамес провів у складі Баварії, але мюнхенці не стали викупляти його контракт. Реал хоче отримати 42 млн євро плюс бонуси.

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