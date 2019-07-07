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Хамес определился, где продолжит карьеру

21:06 281 Читати українською
Хамес определился, где продолжит карьеру
Хамес Родригес / КОНМЕБОЛ

Полузащитник Реала Хамес Родригес определился, в какой клуб стремится перейти.

Хамес Родригес стремится перейти в мадридский Атлетико, сообщает AS. У него есть предложение от Наполи, но переговоры приостановлены.

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"Матрасники" сначала хотят получить деньги от Барселоны за нападающего Антуана Гризманна, и только после этого закрыть трансфер колумбийца.

Предыдущие 2 сезона Хамес провел в составе Баварии, но мюнхенцы не стали выкупать его контракт. Реал хочет получить 42 млн евро плюс бонусы.

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