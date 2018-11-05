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Хамес хоче, щоб Малком перейшов у Баварію

07:30 5 Читать на русском
Хамес хоче, щоб Малком перейшов у Баварію
Малком / ФК Барселона

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес хотів би бачити своїм партнером по команді Малкома з Барселони.

Нападник Барселони Малком взимку може перейти в мюнхенську Баварію. Як повідомляє Don Balon, цього бажає хавбек "Рекордмайстера" Хамес Родрігес.

Малком готовий покинути Барселону взимку

Бразилець з'являвся на полі в матчах Ла Ліги лише двічі, причому обидва рази з лави для запасних, а тому незадоволений становищем в іспанському клубі.

Також форвард може перейти в Рому, у якої Барса його і перехопила в останній момент, заплативши Бордо 41 млн євро.

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Перехід Малкома може збільшити шанси на підписання повноцінного контракту з Хамесом, який досі перебуває в мюнхенському гранді на правах оренди у Реала.

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