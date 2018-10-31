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Малком готовий покинути Барселону взимку

11:03 901 Читать на русском
Малком готовий покинути Барселону взимку
Малком / Фото ФК Барселона

Новоспечений форвард Барселони Малком може змінити клуб вже під час зимового трансферного вікна.

Малком розчарований своїм становищем в каталонському клубі та роздумує над зміною команди, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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21-річний бразилець поговорив з наставником команди Ернесто Вальверде щодо свого майбутнього. Малком заявив, що не має наміру залишатись в каталонському клубі, якщо головний тренер на нього не розраховує.

Нагадаємо, влітку Барса в останній момент перехопила бразильця у Роми, заплативши за нього Бордо 41 млн євро.

У нинішньому сезоні Малком провів лише два матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких з'являвся на полі з лави запасних.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Малком Малком
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