Малком готовий покинути Барселону взимку

Новоспечений форвард Барселони Малком може змінити клуб вже під час зимового трансферного вікна.

Малком розчарований своїм становищем в каталонському клубі та роздумує над зміною команди, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Вальверде не просив Барселону купувати Малкома, – France Football

21-річний бразилець поговорив з наставником команди Ернесто Вальверде щодо свого майбутнього. Малком заявив, що не має наміру залишатись в каталонському клубі, якщо головний тренер на нього не розраховує.

Нагадаємо, влітку Барса в останній момент перехопила бразильця у Роми, заплативши за нього Бордо 41 млн євро.

У нинішньому сезоні Малком провів лише два матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких з'являвся на полі з лави запасних.

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