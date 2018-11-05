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Хамес хочет, чтобы Малком перешел в Баварию

07:30 4 Читати українською
Хамес хочет, чтобы Малком перешел в Баварию
Малком / ФК Барселона

Полузащитник Баварии Хамес Родригес хотел бы видеть своим партнером по команде Малкома из Барселоны.

Нападающий Барселоны Малком зимой перейти в мюнхенскую Баварию. Как сообщает Don Balon, этого желает хавбек "Рекордмайстера" Хамес Родригес.

Малком готов покинуть Барселону зимой

Бразилец появлялся на поле в матчах Ла Лиги лишь дважды, причем оба раза со скамейки запасных, а потому недоволен положением в испанском клубе.

Также форвард может перейти в Рому, у которой Барса его и перехватила в последний момент, заплатив Бордо 41 млн евро.

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Переход Малкома может увеличить шансы на подписание полноценного контракта с Хамесом, который до сих пор находится в мюнхенском гранде на правах аренды у Реала.

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