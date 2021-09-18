Ференцварош підписав бронзового призера ЧС-2010
15:43 - Читать на русском
Боснійсько-німецький півзахисник Марко Марін продовжить кар'єру в Угорщині.
Марін на правах вільного агента підписав контракт з Ференцварошем, інформує офіційний сайт клубу. В останні сезони він виступав у чемпіонаті Саудівської Аравії за Аль-Ахлі та Аль-Раед.
Марко 10 років тому вважався дуже перспективним футболістом, граючи за Борусію М і Вердер. Але після трансферу в Челсі кар'єра "німецького Мессі" покотилася вниз. У 2010-му Марін взяв бронзові медалі на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, що Сергій Ребров вивів Ференцварош на новий рівень, а зараз команду тренує австрійський фахівець Петер Штьогер.
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