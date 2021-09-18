Марін на правах вільного агента підписав контракт з Ференцварошем, інформує офіційний сайт клубу. В останні сезони він виступав у чемпіонаті Саудівської Аравії за Аль-Ахлі та Аль-Раед.

Марко 10 років тому вважався дуже перспективним футболістом, граючи за Борусію М і Вердер. Але після трансферу в Челсі кар'єра "німецького Мессі" покотилася вниз. У 2010-му Марін взяв бронзові медалі на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що Сергій Ребров вивів Ференцварош на новий рівень, а зараз команду тренує австрійський фахівець Петер Штьогер.

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