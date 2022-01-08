Халл Сіті приймає Евертон в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу на "Футбол 24".

Халл Сіті – Евертон: стартові склади на матч Кубка Англії – Миколенко дебютує в основі

Матч Халл Сіті – Евертон відбудеться сьогодні, 8 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на телеканалі SetantaSports. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Головний тренер "ірисок" Рафа Бенітес виставив доволі експериментальний склад. Зате український новачок мерсисайдців Віталій Миколенко не просто дебютує, а зробить це у стартовому складі.

Стартові склади на матч Кубка Англії Халл Сіті – Евертон:

Евертон: Беговіч, Кенні, Коулмен, Кін, Годфрі, Миколенко, Аллан, Гомеш, Гордон, Грей, Рондон