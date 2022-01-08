Халл Сити принимает Эвертон в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча на "Футбол 24".

Матч Халл Сити – Эвертон состоится 8 января. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на телеканале SetantaSports.

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Главный тренер "ирисок" Рафа Бенитес выставил достаточно экспериментальный состав. Зато украинский новичок мерсисайдцев Виталий Миколенко не просто дебютирует, а сделает это в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Кубка Англии Халл Сити – Эвертон:

Эвертон: Бегович, Кенні, Коулмен, Кин, Годфри, Миколенко, Аллан, Гомеш, Гордон, Грей, Рондон