toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ЮВЕНТУС - МІЛАН

Халк забив божевільний гол у Китаї

17:20 526 Читать на русском
Халк забив божевільний гол у Китаї
Халк забив крутий гол / фото із соцмереж

Нападник Шанхай СІПГ Халк відзначився шикарним голом у матчі чемпіонату Китаю проти Чунцин Ліфань.

На 58-й хвилині матчу китайської першості Шанхай СІПГ – Чунцин Ліфань форварду господарів Халку вдався шикарний удар.

Ібрагімовіч приніс перемогу Лос-Анджелес Гелаксі чудовим голом та асистом

Після затяжної атаки м'яч опинився у бразильця, який без роздумів пробив по воротах. Вийшло дуже ефектно – круглий із шаленою швидкістю влетів у дальній верхній кут. Голкіпер встиг лише підняти голову.

Втім, цей гол не допоміг Шанхай СІПГ здобути бодай очко. Матч завершився перемогою Чунцин Ліфань з рахунком 3:2, а для команди Халка ця поразка стала першою у 4-х стартових турах. Шанхай СІПГ набрав 9 очок та посідає 3 місце.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"

Теги
Відеоновини Світ Шанхай СІПГ Шанхай СІПГ Китай Фантастичні голи Халк Халк Красиві голи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca
    Іспанія — 08:521134 Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca
34
хв
Ювентус
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук