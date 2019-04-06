Халк забив божевільний гол у Китаї

Нападник Шанхай СІПГ Халк відзначився шикарним голом у матчі чемпіонату Китаю проти Чунцин Ліфань.

На 58-й хвилині матчу китайської першості Шанхай СІПГ – Чунцин Ліфань форварду господарів Халку вдався шикарний удар.

Ібрагімовіч приніс перемогу Лос-Анджелес Гелаксі чудовим голом та асистом

Після затяжної атаки м'яч опинився у бразильця, який без роздумів пробив по воротах. Вийшло дуже ефектно – круглий із шаленою швидкістю влетів у дальній верхній кут. Голкіпер встиг лише підняти голову.

Втім, цей гол не допоміг Шанхай СІПГ здобути бодай очко. Матч завершився перемогою Чунцин Ліфань з рахунком 3:2, а для команди Халка ця поразка стала першою у 4-х стартових турах. Шанхай СІПГ набрав 9 очок та посідає 3 місце.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"