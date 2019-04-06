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Халк забил сумасшедший гол в Китае

17:20 34 Читати українською
Халк забил сумасшедший гол в Китае
Халк забил крутой гол / фото из соцсетей

Нападающий Шанхай СИПГ Халк отметился шикарным голом в матче чемпионата Китая против Чунцин Лифань.

На 58-й минуте матча китайского первенства Шанхай СИПГ – Чунцин Лифань форварду хозяев Халку удался шикарный удар.

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После затяжной атаки мяч оказался у бразильца, который без раздумий пробил по воротам. Получилось очень эффектно – круглый с бешеной скоростью влетел в дальний верхний угол. Голкипер успел только поднять голову.

Впрочем, этот гол не помог Шанхай СИПГ добыть хотя бы очко. Матч завершился победой Чунцин Лифань со счетом 3:2, а для команды Халка это поражение стало первым в 4-х стартовых турах. Шанхай СИПГ набрал 9 очков и занимает 3 место.

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Теги
Мир Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ Китай Фантастические голы Халк Халк Красивые голы Видеоновости
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