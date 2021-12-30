У Англії розгорівся скандал навколо соціальних мереж Квінз Парк Рейнджерс.

Офіційну сторінку "обручів" у Twitter зламали хакери, повідомляє Daily Mail.

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Стрічка наповнилася образами і прокльонами з расистським контекстом. "Припиніть видаляти мої пости, ніг**ри", "Джордж Флойд тут, я живий, ніг**ри", "Член – це круто" тощо. Також був атакований акаунт колишнього гравця КПР Енді Сінтона.

На сторінку клубу Чемпіоншипу підписані 444 тисячі осіб, які були шоковані таким напливом огидних публікацій.

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