Официальную страницу "обручей" в Twitter взломали хакеры, сообщает Daily Mail.

"Восстание рабов": игрок Кьево стал жертвой расизма – клуб выступил с заявлением

Лента наполнилась оскорблениями и проклятиями с расистским контекстом. "Прекратите удалять мои посты, ниг**ры", "Джордж Флойд здесь, я жив, ниг**ры", "Член – это круто" и другие. Также был атакован аккаунт бывшего игрока КПР Энди Синтона.

На страницу клуба Чемпионшипа подписаны 444 тысяч человек, которые были шокированы таким наплывом отвратительных публикаций.

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