Хадсон-Одой согласовал новый контракт с Челси

Лондонский Челси и вингер Каллум Хадсон-Одой договорились о продлении сотрудничества на длительный период.

Молодой англичанин вскоре продлит контракт с Челси, сообщает Sky Sports.

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Новое соглашение Хадсон-Одоя рассчитано на 5 лет. Вингер будет зарабатывать невероятные 180 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. О переподписании контракта "синие" хотят объявить до старта нового сезона в АПЛ.

О том, что Каллум Хадсон-Одой продлит контракт с Челси стало известно после разговора 18-летнего воспитанника академии с новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда. Ранее форвардом активно интересовалась мюнхенская Бавария.

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