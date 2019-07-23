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Хадсон-Одой согласовал новый контракт с Челси

23 июля 22:12 39 Читати українською
Хадсон-Одой согласовал новый контракт с Челси
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Лондонский Челси и вингер Каллум Хадсон-Одой договорились о продлении сотрудничества на длительный период.

Молодой англичанин вскоре продлит контракт с Челси, сообщает Sky Sports.

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Новое соглашение Хадсон-Одоя рассчитано на 5 лет. Вингер будет зарабатывать невероятные 180 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. О переподписании контракта "синие" хотят объявить до старта нового сезона в АПЛ.

О том, что Каллум Хадсон-Одой продлит контракт с Челси стало известно после разговора 18-летнего воспитанника академии с новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда. Ранее форвардом активно интересовалась мюнхенская Бавария.

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Челси Челси Англия Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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