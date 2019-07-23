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Вілліан забрав собі культовий номер у Челсі

17:41 388 Читать на русском
Вілліан забрав собі культовий номер у Челсі
Вілліан/ Reuters

Вінгер лондонського Челсі Вілліан у сезоні 2019/20 виступатиме під новим номером.

"Десятий номер тепер мій. Клуб запевнив, що змінить номер на моїй футболці, тепер "десятка" буде моєю.

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Мені завжди подобалося грати під цим номером. Я ще в дитинстві завжди використовував "десятку". У збірній я теж виступав із цією цифрою на спині", – цитує Вілліана Squawka News.

Нагадаємо, що десятий номер Челсі став вакантним після переходу Едена Азара до мадридського Реала. До нього футболку з цим номером одягали чимало помітних в історії "синіх" постатей, зокрема, Джо Коул, Славіша Йокановіч і Марк Х'юз.

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Вілліан Вілліан Челсі Челсі Англія
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