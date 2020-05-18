Хадсон-Одой арештований після побачення з моделлю – зірка Челсі хворів на коронавірус

Півзахисник лондонського клубу знову втрапив у неприємну історію.

Вінгер Челсі Каллум Хадсон-Одой потрапив за грати після конфлікту з моделлю вранці в неділю, 17 травня, повідомляє видання Daily Mail.

Хадсон-Одой повернувся до тренувань – гравець вилікувався від коронавірусу

Правоохоронці прибули в пентхаус на заході Лондона о 4 годині ранку після того, як дівчина викликала поліцію і швидку допомогу. Деталі події невідомі, але за даними джерела, Хадсон-Одой познайомився з дівчиною в інтернеті, а потім відправив за нею свою машину, попросивши її одягнути нижню білизну.

За словами свідків, дівчина приїхала до 19-річного футболіста близько 20:00 у суботу. Вона була з валізою Louis Vuitton і виглядала гламурно – ніби модель з реаліті-шоу Love Island ("Острів кохання"). Після інциденту дівчину забрали до шпиталю, а самого футболіста було заарештовано. Поліцейські згодом провели опитування можливих свідків.

Нагадаємо, Хадсон-Одой став одним з перших гравців АПЛ, які підхопили коронавірус. Футболіст зміг досить швидко вилікуватись від небезпечної хвороби, однак повинен був дотримуватися режиму самоізоляції.

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