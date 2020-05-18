Хадсон-одой арестован после свидания с моделью – звезда Челси болел на коронавирус

Полузащитник лондонского клуба вновь попал в неприятную историю.

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одой попал за решетку после конфликта с моделью утром в воскресенье, 17 мая, сообщает издание Daily Mail.

Хадсон-Одой вернулся к тренировкам – игрок вылечился от коронавируса

Правоохранители прибыли в пентхаус на западе Лондона в 4 часа утра после того, как девушка вызвала полицию и скорую помощь. Детали происшествия неизвестны, но по данным источника, Хадсон-Одой познакомился с девушкой в ​​интернете, а потом отправил за ней свою машину, попросив ее одеть нижнее белье.

По словам свидетелей, девушка приехала к 19-летнему футболисту около 20:00 в субботу. Она была с чемоданом Louis Vuitton и выглядела гламурно – как модель из реалити-шоу Love Island ("Остров любви"). После инцидента девушку забрали в больницу, а самого футболиста арестовали. Полицейские впоследствии провели опрос возможных свидетелей.

Напомним, Хадсон-Одой стал одним из первых игроков АПЛ, которые подхватили коронавирус. Футболист смог достаточно быстро вылечиться от опасной болезни, однако должен был соблюдать режим самоизоляции.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро