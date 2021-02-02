Євген Хачеріді шукає варіанти працевлаштування не лише в українському чемпіонаті.

У трансфері досвідченого оборонця зацікавлені 3 клуби УПЛ та 1 колектив із закордону, повідомляє телеграм-канал Бий-біжи.

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За інформацією джерела, полтавський клуб переглянув кількох захисників, але вони не підійшли Юрію Максимову. Саме тому клуб переключився на Євгена Хачеріді.

Екс-динамівець веде перемовини з Ворсклою останніми днями. Наразі єдиним питанням залишається зниження зарплати оборонця. Якщо клуби домовляться, то трансфер відбудеться, якщо ні – Євген розглядатиме інші варіанти.

Зауважимо, Хачеріді став вільним агентом нещодавно. 2020-й рік він проводив у білоруському Динамо Брест, де зіграв 21 матч. За киян Євген свого часу зіграв майже 240 поєдинків.

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