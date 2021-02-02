Евгений Хачериди ищет варианты трудоустройства не только в украинском чемпионате.

В трансфере опытного защитника заинтересованы 3 клуба УПЛ и 1 коллектив из-за границы, сообщает телеграмм-канал Бей-беги.

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По информации источника, полтавский клуб пересмотрел нескольких защитников, но они не подошли Юрию Максимову. Именно поэтому клуб переключился на Евгения Хачериди.

Экс-динамовец ведет переговоры с Ворсклой последние дни. Сейчас единственным вопросом остается снижение зарплаты защитника. Если клубы договорятся, то трансфер состоится, если нет – Евгений будет рассматривать другие варианты.

Заметим, Хачериди стал свободным агентом недавно. 2020-й год он проводил в белорусском Динамо Брест, где провел 21 матч. За киевлян Евгений свое время сыграл почти 240 матчей.

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