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Хачеріді не зацікавлений у трансфері в Карабах

17:42 118 Читать на русском
Хачеріді не зацікавлений у трансфері в Карабах
Євген Хачеріді / Фото ФК ПАОК

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді не збирається їхати у чемпіонат Азербайджану.

За інформацією грецького видання Sdna, український оборонець не розглядає можливість переходу в агдамський Карабах. Клуб отримав пропозицію від Карабаха щодо гравця, але, вочевидь, цей трансфер не відбудеться через небажання Євгена.

Агент спростував чутки про відхід Хачеріді з ПАОКа

Раніше Євген заявив, що не збирається повертатись в Україну попри інтерес Шахтаря та Динамо. Повідомлялось, що ПАОК готовий продати Хачеріді, щоб розвантажити зарплатну відомість команди.

Українець в поточному сезоні провів за ПАОК лише 8 матчів у всіх турнірах. Футболіст став гравцем грецького клубу лише влітку.

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Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Карабах Карабах Трансфери Українці за кордоном
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