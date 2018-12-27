Карабах зробив пропозицію ПАОКу щодо трансферу Хачеріді

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді може стати гравцем Карабаха.

За інформацією видання Gazzetta.gr, українець може продовжити кар'єру не в Динамо чи Шахтарі, а в Азербайджані. Повідомляється, що агдамський Карабах всерйоз націлився на Хачеріді і навіть зробив ПАОКу пропозицію щодо переходу 31-річного оборонця.

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Хачеріді – головна трансферна ціль Карабаха і азербайджанський клуб готовий докласти чимало зусиль, щоб переманити Євгена у лави своєї команди. Раніше повідомлялось, що ПАОК готовий відпустити Хачеріді, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу.

Українець в поточному сезоні провів за ПАОК лише 8 матчів у всіх турнірах. Футболіст став гравцем грецького клубу лише влітку.

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