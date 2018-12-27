Агент спростував чутки про відхід Хачеріді з ПАОКа

Агент Іван Піроженко вважає, що захисник ПАОКа Євген Хачеріді залишиться у Греції.

"Можливий відхід Хачеріді з ПАОКа? Це всього лише чутки. У Жені контракт з ПАОКом до 2021 року", – сказав Піроженко в коментарі Segodnya.

Карабах зробив пропозицію ПАОКу щодо трансферу Хачеріді

Раніше повідомлялось, що ПАОК готовий відпустити Хачеріді, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу. У ЗМІ лунала інформація, що Євген може повернутись в Україну. Зокрема, у послугах 31-річного оборонця були зацікавлені Шахтар і Динамо.

Українець в поточному сезоні провів за ПАОК лише 8 матчів у всіх турнірах. Футболіст став гравцем грецького клубу лише влітку.