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Агент спростував чутки про відхід Хачеріді з ПАОКа

21:54 95 Читать на русском
Агент спростував чутки про відхід Хачеріді з ПАОКа
Євген Хачеріді / Фото ФФУ

Агент Іван Піроженко вважає, що захисник ПАОКа Євген Хачеріді залишиться у Греції.

"Можливий відхід Хачеріді з ПАОКа? Це всього лише чутки. У Жені контракт з ПАОКом до 2021 року", – сказав Піроженко в коментарі Segodnya.

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Раніше повідомлялось, що ПАОК готовий відпустити Хачеріді, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу. У ЗМІ лунала інформація, що Євген може повернутись в Україну. Зокрема, у послугах 31-річного оборонця були зацікавлені Шахтар і Динамо.

Українець в поточному сезоні провів за ПАОК лише 8 матчів у всіх турнірах. Футболіст став гравцем грецького клубу лише влітку.

Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Іван Піроженко Українці за кордоном
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