Агент спростував чутки про відхід Хачеріді з ПАОКа

Збірна України U-21 — 19:42 2666
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Ротань – головний тренер збірної України U-21
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П’ять молодих гравців Динамо, яким варто негайно піти в орендуСергій Тищенко — 18:00 4547
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Лунін – велика дилема Реала: керівництво клубу розкололось на дві частини через українцяІспанія — 16:26 6789
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Зірка Манчестер Юнайтед і ще кілька культових гравців, для яких Динамо стало трампліномОвертайм — 15:00 2778
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"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та ГвардіолуІспанія — 13:41 6635
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