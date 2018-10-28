Фонсека: Українські арбітри не обслуговують важливі європейські матчі, їм потрібно замислитись

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував матч 12 туру УПЛ проти Десни.

"Я б не хотів обговорювати суддівство сьогодні. Хочу поговорити про інші речі. Вилучення Нуну Кампуша? Я не зрозумів, чому це сталося. Він намагався прибрати свого колегу від арбітра і отримав червону картку.

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Зрозуміло, що ми провели деякі зміни: частина гравців була задіяна в матчах за збірні. У першому таймі нам не завжди вдавалося долати насичену оборону суперника і ми дозволили їм пару раз вийти небезпечно в атаку. Ми були не завжди хороші, але я бачив старання гравців.

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Потрібно розуміти, що не завжди просто розкрити таку оборону суперника. У другому таймі ми добре проявили себе. Особливо, коли ми залишилися вдесятьох. Команда показала характер. Ми грали набагато краще вдесятьох, ніж до цього в повних складах. Після вилучення Кайоде ми були більш небезпечними і швидкими. Мене це дуже порадувало. Це складна перемога, але ми заслужили цей гол наприкінці зустрічі.

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У нас є кілька штатних виконавців стандартів. Майкон – один з них. Він багато працює над цим елементом на тренуваннях. На жаль, ми не змогли забити з гри, але зробили це в важливий момент поєдинку.

Чому українські арбітри не судять важливі матчі в Європі? Мені важко сказати, але це факт. Мабуть їм варто замислитися над цим", – передає слова Фонсеки сайт телеканалів "Футбол1/2".