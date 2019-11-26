Хабі Алонсо вдруге уникнув покарання у справі про несплату податків

Колишній півзахисник збірної Іспанії та Реала Хабі Алонсо виправданий у справі про несплату податків.

Суд вдруге виправдав Хабі Алонсо і визнав його невинним у справі про порушення податкового законодавства Іспанії, інформує Onda Cero.

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Зазначається, що прокуратура просила для Алонсо два з половиною роки ув'язнення за порушення, допущені в 2010-2012 роках. Однак суд не знайшов злочинів в його діях.

Нагадаємо, Алонсо виступав за Реал з 2009-го по 2014-й рік. З Королівським клубом баск переміг у Лізі чемпіонів-2014. У складі Баварії Алонсо тричі ставав чемпіоном Німеччини. Саме у мюнхенському клубі він завершив кар'єру в 2017-му році. Зараз Алонсо очолює дубль свого рідного клубу – Реала Сосьєдад.

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