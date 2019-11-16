Хабі Алонсо розповів, через кого свого часу перейшов із Реала в Баварію

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо розповів, чому покинув мадридський Реал влітку 2014-го і перейшов у мюнхенську Баварію.

"В Реалі все було добре – ми виграли Лігу чемпіонів. Але мені дуже хотілося вивідати секрети Гвардіоли. У нього невичерпний ентузіазм. Футбольні сезони довгі, але до самого кінця Пеп не виглядав виснаженим. Він завжди зосереджений і завжди готовий. Для нас, гравців, це був додатковий бонус у вирішальні моменти", – цитує Алонсо The Athletic.

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Нагадаємо, Алонсо виступав за Реал з 2009-го по 2014-й рік. З Королівським клубом баск переміг у Лізі чемпіонів-2014. У складі Баварії Алонсо тричі ставав чемпіоном Німеччини. Саме у мюнхенському клубі він завершив кар'єру в 2017-му році. Зараз Алонсо очолює дубль свого рідного клубу – Реала Сосьєдад.

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