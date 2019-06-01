Хабі Алонсо очолив дубль Реал Сосьєдада

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо отримав роботу в структурі баскського клубу.

Легендарний хавбек очолив Реал Сосьєдад-Б, інформує офіційний сайт клубу.

Рауль найближчим часом очолить Кастілью

З 37-річним фахівцем укладений контракт на два роки. Найближчим часом буде представлений тренерський штаб Алонсо. Хабі в минулому сезоні тренував дитячу команду мадридського Реала U-13, яка під його керівництвом виграла чемпіонат Іспанії в своїй віковій категорії.

Екс-гравця Реала випустили з в'язниці під заставу – його підозрюють в організації договірних матчів

Реал Сосьєдад-Б виступає в Сегунді Б – третьому за силою дивізіоні в Іспанії.