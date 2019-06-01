toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Хабі Алонсо очолив дубль Реал Сосьєдада

14:42 210 Читать на русском
Хабі Алонсо очолив дубль Реал Сосьєдада
Хабі Алонсо / Reuters

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо отримав роботу в структурі баскського клубу.

Легендарний хавбек очолив Реал Сосьєдад-Б, інформує офіційний сайт клубу.

Рауль найближчим часом очолить Кастілью

З 37-річним фахівцем укладений контракт на два роки. Найближчим часом буде представлений тренерський штаб Алонсо. Хабі в минулому сезоні тренував дитячу команду мадридського Реала U-13, яка під його керівництвом виграла чемпіонат Іспанії в своїй віковій категорії.

Екс-гравця Реала випустили з в'язниці під заставу – його підозрюють в організації договірних матчів

Реал Сосьєдад-Б виступає в Сегунді Б – третьому за силою дивізіоні в Іспанії.

blog_ava
Кадірі близький до переходу в Динамо – ганець перебуває у Києві
14:26
1465
Теги
Іспанія Хабі Алонсо Хабі Алонсо Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук