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Хаби Алонсо возглавил дубль Реал Сосьедада

14:42 5 Читати українською
Хаби Алонсо возглавил дубль Реал Сосьедада
Хаби Алонсо / Reuters

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо получил работу в структуре баскского клуба.

Легендарный хавбек возглавил Реал Сосьедад-Б, информирует официальный сайт клуба.

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З 37-річним фахівцем укладений контракт на два роки. Найближчим часом буде представлений тренерський штаб Алонсо. Хабі в минулому сезоні тренував дитячу команду мадридського Реала U-13, яка під його керівництвом виграла чемпіонат Іспанії в своїй віковій категорії.

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Реал Сосьедад-Б выступает в Сегунде Б – третьем по силе дивизионе в Испании.

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Испания Хаби Алонсо Хаби Алонсо Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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