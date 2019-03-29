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Хабі Алонсо на чолі Реала U-13 здобув чемпіонство Іспанії

00:20 140 Читать на русском
Хабі Алонсо на чолі Реала U-13 здобув чемпіонство Іспанії
Хабі Алонсо / соцмережі

Колишній гравець Реала Хабі Алонсо здобув перший трофей у якості тренера.

Команда Реала U-13, яку очолює колишня зірка "вершкових" Хабі Алонсо здобула титул чемпіона Іспанії у своїй віковій категорії за три тури до закінчення змагань. Це перший сезон для Алонсо у тренерський кар’єрі, а відтак і перший трофей.

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Нагадаємо, іспанець закінчив кар’єру у 2017-у році. Півзахисник виступав за Реал з 2009 по 2014 рік, провів 236 матчів, забив 6 голів та віддав 32 результативні передачі.

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Теги
Хабі Алонсо Хабі Алонсо Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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