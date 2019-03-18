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Син Марсело у складі дитячої команди Реала програв Барселоні 0:6 – бразилець вже вдруге став свідком подібного розгрому

15:35 595 Читать на русском
Син Марсело у складі дитячої команди Реала програв Барселоні 0:6 – бразилець вже вдруге став свідком подібного розгрому
Марсело із сином / фото із соцмереж

Не лише основна команда Реала відчуває проблеми у сезоні 2018/19. У дитячої команди "бланкос" справи теж йдуть не надто добре, у чому переконався захисник Реала Марсело.

Захисник Реала Марсело відвідав "мале Класіко" Реал – Барселона, участь у якому взяв син 30-річного бразильця.

Поєдинок не приніс радості як самому Марсело, так і його синові. 9-річний хлопчак та його одноклубники поступились своїм ровесникам із Барселони з непристойним рахунком 0:6.

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Цікаво, що це не перше подібне фіаско дитячої команда Реала у матчі з принциповим суперником. Кілька місяців тому Реал вже зганьбився у поєдинку проти Барселони з рахунком 1:6. Марсело теж був присутній на тій грі.

Нагадаємо, основна команда Реала у цьому сезоні програла 3 з 4-х Ель Класіко: 1:5 (Прімера), 2:2, 0:3 (Кубок Іспанії) та 0:1 (Прімера).

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело Барселона Барселона футбольні курйози
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