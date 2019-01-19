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Роналду та Хабі Алонсо постануть перед судом – прокурори вимагають для екс-зірок Реала реальний тюремний термін

09:56 796 Читать на русском
Роналду та Хабі Алонсо постануть перед судом – прокурори вимагають для екс-зірок Реала реальний тюремний термін
Хабі Алонсо та Кріштіану Роналду / Фото ФК Реал

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вже повинен був звикнути до різного роду звинувачень на свою адресу.

Кріштіану Роналду та екс-гравець Реала, а нині тренер юнацької команди "вершкових" Хабі Алонсо 22 січня повинні постати перед судом у Мадриді, повідомляє El Pais.

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Колишніх партнерів "королівського" клубу звинувачують у несплаті податків.

Раніше Роналду вже отримав вирок у цій справі, його зобов'язали виплатити 18,8 млн євро штрафу та засудили на 2 роки умовно. Але Міністерство фінансів Іспанії наполягає на реальному ув'язненні.

У Алонсо ситуація дещо сумніша, він не підтвердив свою провину, і йому загрожує тюремний термін до 5-ти років.

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Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Хабі Алонсо Хабі Алонсо Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
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