Роналду та Хабі Алонсо постануть перед судом – прокурори вимагають для екс-зірок Реала реальний тюремний термін

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вже повинен був звикнути до різного роду звинувачень на свою адресу.

Кріштіану Роналду та екс-гравець Реала, а нині тренер юнацької команди "вершкових" Хабі Алонсо 22 січня повинні постати перед судом у Мадриді, повідомляє El Pais.

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Колишніх партнерів "королівського" клубу звинувачують у несплаті податків.

Раніше Роналду вже отримав вирок у цій справі, його зобов'язали виплатити 18,8 млн євро штрафу та засудили на 2 роки умовно. Але Міністерство фінансів Іспанії наполягає на реальному ув'язненні.

У Алонсо ситуація дещо сумніша, він не підтвердив свою провину, і йому загрожує тюремний термін до 5-ти років.

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