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Хаби Алонсо во главе Реала U-13 завоевал чемпионство Испании

00:20 10 Читати українською
Хаби Алонсо во главе Реала U-13 завоевал чемпионство Испании
Хаби Алонсо / соцсети

Бывший игрок Реала Хаби Алонсо завоевал первый трофей в качестве тренера.

Команда Реала U-13, которую возглавляет бывшая звезда "сливочных" Хаби Алонсо выиграла титул чемпиона Испании в своей возрастной категории за три тура до окончания соревнований. Это первый сезон для Алонсо в тренерский карьере, а вместе с тем и первый трофей.

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Напомним, испанец закончил карьеру в 2017-м году. Полузащитник выступал за Реал с 2009 по 2014 год, провел 236 матчей, забил 6 голов и отдал 32 результативные передачи.

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Хаби Алонсо Хаби Алонсо Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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