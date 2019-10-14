Гюндоган і Джан потрапили в скандал через інстаграм – довелось виправдовуватись за лайк

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган потрапив під хвилю критики після того, як в інстаграмі лайкнув пост форварда збірної Туреччини Дженка Тосуна.

В п'ятницю збірна Туреччини завдяки голу форварда Евертона в компенсований час вирвала перемогу в матчі проти Албанії. Після забитого м'яча велика частина команди підбігла до трибун і відсвяткувала військовим вітанням. Багато хто розцінив таке святкування як підтримку турецької армії, яка на днях розпочала військову операцію в Сирії.

УЄФА може покарати збірну Туреччини за святкування гола

Після матчу Тосун виклав фото в соціальну мережу. Його лайкнули майже 200 тисяч користувачів, серед яких були гравці збірної Німеччини Ілкай Гюндоган та Емре Джан, які мають турецьке походження. Обидва футболісти потрапили під шквал критики уболівальників. Прийшлось пояснювати.

"Я думав, що просто лайкнув фото друга, з яким жив в Манчестері, якому важко в Евертоні. Він мало грає, але тут забив гол і приніс своїй команді перемогу. Лайк під фото залишили близько 200 тисяч осіб, серед яких футболісти з усього світу. Шкода, що саме ми з Джаном обрані об'єктами для гніву.

У цього мого вчинку не було ніякого політичного підтексту. Емре і я послідовно виступаємо проти будь-якої війни і терору, де б у світі він не відбувався. Лайк був поставлений тільки для підтримки нашого друга", – цитує Гюндогана goal.com.

Нагадаємо, в УЄФА вже заявили, що уважно вивчать цей епізод. Цілком можливо, що гравці збірної Туреччини отримають покарання за таке святкування голу.

Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідбору