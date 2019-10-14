Гюндоган и Джан попали в скандал из-за инстаграма – пришлось оправдываться за лайк

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган попал под волну критики после того, как в инстаграме лайкнул пост форварда сборной Турции Дженка Тосуна.

В пятницу сборная Турции благодаря голу форварда Эвертона в компенсированное время вырвала победу в матче против Албании. После забитого мяча большая часть команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Многие расценили такое празднование как поддержку турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии.

УЕФА может наказать сборную Турции за празднование гола

После матча Тосун выложил фото в социальную сеть. Его лайкнули почти 200 тысяч пользователей, среди которых были игроки сборной Германии Илкай Гюндоган и Эмре Джан, которые имеют турецкое происхождение. Оба футболиста попали под шквал критики болельщиков. Пришлось объяснять.

"Я думал, что просто лайкнув фото друга, с которым жил в Манчестере, которому трудно в Эвертоне. Он мало играет, но тут забил гол и принес своей команде победу. Лайк под фото оставили около 200 тысяч человек, среди которых футболисты со всего мира. Жаль, что именно мы с Джаном выбраны объектами для гнева.

У этого моего поступка не было никакого политического подтекста. Эмре и я последовательно выступаем против любой войны и террора, где бы в мире он не происходил. Лайк был поставлен только для поддержки нашего друга", – цитирует Гюндогана goal.com.

Напомним, в УЕФА уже заявили, что внимательно изучат этот эпизод. Вполне возможно, что игроки сборной Турции получат наказание за такое празднование гола.

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